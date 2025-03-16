Times Meydanı'nda korkunç olay! Bir kişi kasıtlı olarak ateşe verildi
ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda, bir kişi kasıtlı olarak ateşe verildi. Olay hakkında inceleme başlatıldığı ve saldırganın arandığı belirtildi.
ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda 49 yaşındaki bir adamın ateşe verildiği ve yüzünde yanıklar oluştuğu bildirildi. Polis, hastaneye kaldırılan yaralının durumunun stabil olduğunu açıkladı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay hakkında inceleme başlatıldığı ve saldırganın arandığı belirtildi.