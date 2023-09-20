Times’dan Türkiye’ye yatırım daveti: Türkiye dayanıklı yatırım ortağınız

KÜRESEL PAZARLARA ERİŞİM

Mesajlar, BM 78. Genel Kurulu dolayısıyla şehrin dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırladığı haftada 3 gün boyunca düzenli aralıklarla gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, söz konusu ifadelerle, dayanıklı ve hızlı büyüyen ekonomisiyle Türkiye'nin, sürdürülebilir uluslararası doğrudan yatırımları çekmek için yatırımcı dostu politikalar ve geniş yetenek havuzunun yanı sıra Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada küresel pazarlara erişim sunduğu mesajını vermeyi amaçlıyor.