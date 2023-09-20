Times’dan Türkiye’ye yatırım daveti: Türkiye dayanıklı yatırım ortağınız

Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki konumunu sağlamlaştırarak ileriye taşıyacak, katma değerli ve teknoloji odaklı yatırımları çekmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, ülkenin potansiyelini tanıtmak amacıyla yaptığı çalışmalarına yenisini ekledi.
Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin "Türkiye: Dayanıklı Yatırım Ortağınız" ve "Invest in Türkiye" mesajları, New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'ndaki dijital panolarda yayımlandı.
KÜRESEL PAZARLARA ERİŞİM
Mesajlar, BM 78. Genel Kurulu dolayısıyla şehrin dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırladığı haftada 3 gün boyunca düzenli aralıklarla gösterildi.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, söz konusu ifadelerle, dayanıklı ve hızlı büyüyen ekonomisiyle Türkiye'nin, sürdürülebilir uluslararası doğrudan yatırımları çekmek için yatırımcı dostu politikalar ve geniş yetenek havuzunun yanı sıra Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada küresel pazarlara erişim sunduğu mesajını vermeyi amaçlıyor.
GÜÇLÜ VE DAYANIKLI EKONOMİ
Güçlü, dayanıklı ve hızlı büyüyen bir ekonomiye sahip Türkiye, yatırım süreçlerini kolaylaştırıcı reformları kararlılıkla hayata geçiriyor, derin, yetenekli ve rekabetçi bir yetenek havuzu sunmasının yanı sıra, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktadaki stratejik konumuyla küresel pazarlara erişim sağlıyor.
Uluslararası yatırımcıların Türkiye'yi coğrafi komşularından ayırmasında, ülkenin genç, nitelikli, rekabetçi, teknolojiyi yakından takip eden ve girişimci iş kültürüne sahip yetenek havuzu öne çıkıyor. Türkiye'de e-mobilite, yaşam bilimleri, enerji depolama, kimya, bilgi ve iletişim teknolojileri, makine, ileri üretim, savunma, hayvancılık ve tarım desteklenen öncelikli sektörler arasında yer alıyor.