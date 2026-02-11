Tiran'da Başbakanlık binasına molotofkokteyli saldırısı
Arnavutluk'un başkent Tiran'daki ana muhalefet partisinin çağrısıyla düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde, Başbakanlık binasına molotofkokteyli, havai fişek ve sis bombaları ile saldırı düzenlendi.
Arnavutluk'taki ana muhalefet partisi Demokratik Partinin (PD) çağrısıyla Tiran'da toplanan binlerce gösterici, ülkede yolsuzluk yapıldığını savunarak Başbakanlık binası önünde gösteri düzenledi.
Başbakan Edi Rama'nın istifasını talep eden göstericiler, Başbakanlık binasına molotofkokteyli, havai fişek, sis bombaları ve farklı cisimler fırlattı.
Polis ise göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
Göstericiler, Meclis binası önünde de polis güçleriyle çatıştı.