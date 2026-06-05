Tiran’da Ivanka isyanı
Arnavutluk'ta yapımı devam eden Zvernec'teki turizm projesi ülkeyi karıştırmaya devam ediyor. Ülke medyasına göre söz konusu projenin arkasında ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner var. Kushner bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor. Koruma altındaki bölgelerde inşaat faaliyetlerine karşı çıktıklarını belirten göstericiler "Arnavutluk bizimdir" sloganları atarak gösteriler düzenliyor. Arnavutluk polisi ise göstericilere tazyikli suyla müdahale etti. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Arnavutluk Özel Savcılık Ofisi dün turizm projesi hakkında soruşturma başlattı.