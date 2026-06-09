Tiran’da Ivanka isyanı yayılıyor
ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner bağlantılı lüks tatil köyü projesine karşı günlerdir sokaklardan ayrılmayan Arnavutluk halkı protestolarına devam ediyor. Başkent Tiran'da Kushner'in 1.5 milyar dolarlık lüks tatil köyü projesine karşı protestolar bir haftadır sürerken Avrupa Komisyonu, Arnavutluk hükümetini uyardı. Komisyon, projenin Arnavutluk'u AB'nin çevre kurallarıyla çatışma noktasına getirebileceği ve katılım müzakerelerini tehlikeye atabileceği konusunda ikazda bulundu.