Titanic’ten çıkan saat satılacak

Atlantik Okyanusu'nda buzdağına çarparak batan transatlantik gemisi Titanic'ten çıkarılan bir saat açık artırmaya sunulacak. Titanic'te yaşamını yitiren en varlıklı yolculardan biri olan Isidor Straus'a ait altın cep saati, 22 Kasım'da yapılacak açık artırmada 1 milyon sterline alıcı bulabilir. ABD'nin New York kentine gitmek üzere, 10 Nisan 1912'de İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkan gemi, 15 Nisan 1912'de Kuzey Atlantik Okyanusu'nda buzdağına çarparak battı.