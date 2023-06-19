Titanik enkazına inen turistik araç kayboldu! İngiliz milyarderden haber alınamıyor

Action Aviation'ın da olay öncesi Twitter hesabından "Denizaltı başarıyla hareket etti, Hamish şu anda dalıyor." paylaşımında bulundu.

İngiliz yayın kuruluşu Sky News'in haberine göre, içinde kaç turistin bulunduğu bilinmeyen aracı kurtarmak için çalışmaların sürdüğünü açıklayan ABD merkezli "OceanGate Expeditions" adlı şirket, normalde her 15 dakikada bir sinyal alması gereken araçtan 7 saatten uzun süredir haber alamıyor.