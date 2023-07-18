Togo’da terör saldırısı: 12 asker hayatını kaybetti

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Kpendjal ilçesinin Sankortchagou köyünde, seyir halindeki güvenlik güçleri ağır silahlı kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Saldırıda 12 asker hayatını kaybetti.

Togo'nun Burkina Faso sınır hattının da yer aldığı Savanes bölgesinin bir süredir terör tehdidi ile karşı karşıya olduğu biliniyor.

Hükümet, mevcut tehdit nedeniyle 13 Haziran 2022'de bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Sahel'de üç ülke sınırı olarak adlandırılan Burkina Faso, Nijer ve Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların Gine Körfezi'ne ilerlemek istediği belirtiliyor.

Terörist gruplar, Gine Körfezi'nde yer alan Fildişi Sahili, Benin ve Togo'ya ilerleyerek deniz erişimine sahip olmak istiyor.