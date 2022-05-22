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Giriş Tarihi: 22.5.2022 15:12 Son Güncelleme: 22.5.2022 15:40

Tokalaşma krizi! Filistinli öğrenci yaptığı hareketle ABD'yi ayağa kaldırdı; elindekine dikkat

İHA
Tokalaşma krizi! Filistinli öğrenci yaptığı hareketle ABD’yi ayağa kaldırdı; elindekine dikkat

ABD'de ilginç bir olay yaşandı. Georgetown Üniversitesi’nde düzenlenen bir mezuniyet töreninde diplomasını almak için sahneye çıkan Filistinli bir öğrenci, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in elini sıkmadı. O anlar kameraya yansırken, öğrencinin elined Filistin bayrağı taşıdığı görüldü.

ABD'deki Georgetown Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde diplomasını almak için Filistin bayrağı ile sahneye çıkan Filistinli öğrenci, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın elini sıkmayı reddetti.

ELİNİ SIKMADI

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Georgetown Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Elindeki Filistin bayrağını sallayarak diplomasını almak üzere sahneye çıkan Filistinli bir öğrenci, sahnede bulunan ve öğrencileri tebrik eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın elini sıkmadı. Blinken'ı atlayarak sahnedeki diğer kişilerle el sıkışan öğrencinin o esnadaki konuşmalarında ABD yönetiminin politikalarını eleştirdiği öğrenildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde öğrencinin Blinken'in yanından geçerken söylendiği ve Blinken'in başını salladığı görülüyor.

Filistinli öğrenci mezuniyet töreninde Blinken'ın elini sıkmayı reddetti | Video

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Tokalaşma krizi! Filistinli öğrenci yaptığı hareketle ABD'yi ayağa kaldırdı; elindekine dikkat
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