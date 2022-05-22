Tokalaşma krizi! Filistinli öğrenci yaptığı hareketle ABD’yi ayağa kaldırdı; elindekine dikkat

ELİNİ SIKMADI

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Georgetown Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Elindeki Filistin bayrağını sallayarak diplomasını almak üzere sahneye çıkan Filistinli bir öğrenci, sahnede bulunan ve öğrencileri tebrik eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın elini sıkmadı. Blinken'ı atlayarak sahnedeki diğer kişilerle el sıkışan öğrencinin o esnadaki konuşmalarında ABD yönetiminin politikalarını eleştirdiği öğrenildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde öğrencinin Blinken'in yanından geçerken söylendiği ve Blinken'in başını salladığı görülüyor.

Filistinli öğrenci mezuniyet töreninde Blinken'ın elini sıkmayı reddetti | Video