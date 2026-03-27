Tokyo’da bıçaklı saldırgan dehşeti: 2 ölü

Japonya 'nın başkenti Tokyo 'da korku dolu anlar yaşandı. Ikebukuro semtindeki Sunshine City isimli alışveriş merkezinde yer alan bir mağazada bıçaklı saldırı meydana geldi.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; 19:15 sıralarında Pokemon çizgi film karakterlerinin ürünlerini satan mağazaya gelen Taiki Hirokawa (26) isimli saldırgan, vakit kaybetmeden kasaya yöneldi. Saldırgan önce burada çalışan Moe Harukawa (21) isimli kadını, daha sonra da kendini boynundan bıçakladı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bilinçleri kapalı halde hastaneye kaldırılan mağaza çalışanı kadın ve saldırganın hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, ikilinin birbirini önceden tanıdığını ve kurbanın daha önce saldırgan tarafından ısrarlı takibe maruz kaldığı gerekçesiyle polise şikayette bulunduğunu açıkladı.