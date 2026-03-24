Tokyo’da büyükelçilik krizi! Çinli diplomatlara ölüm tehdidi

Çin'in Tokyo Büyükelçiliği'ne zorla giren bir kişi, içerideki diplomatları ölümle tehdit etti.

BÜYÜKELÇİLİĞE ZORLA GİRDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, kendisini Japon Öz Savunma Kuvvetleri mensubu olarak tanıtan bir kişinin sabah saatlerinde büyükelçilik binasına zorla girdiğini açıkladı.

"TANRI ADINA ÖLDÜRECEĞİM" TEHDİDİ

Söz konusu kişinin, Çinli diplomatları "tanrı adına" öldürmekle tehdit ettiğine işaret eden Sözcü Lin, olayın doğası ve etkisi bakımından "son derece korkunç" olduğunu söyledi.

Lin, Viyana Sözleşmesi'nin ciddi ihlali olan vakanın Çinli diplomatik personelin ve diplomatik tesislerin güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çekerek, "Çin olay nedeniyle derin şok içindedir ve diplomatik kanallardan Japonya'yı protesto etmiştir." ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin Japonya tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.