Tom Barrack duyurdu: Şara, Beyaz Saray’da Trump ile görüşecek!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nün (IISS) "Manama Dialogue 2025" forumuna katılmak için bulunduğu Bahreyn'de ABD-Suriye arasındaki ilişkilere dair açıklamalar yaptı. Barrack, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın 10 Kasım'da ABD'nin başkenti Washington'a resmi ziyaret gerçekleştirerek Trump ile Beyaz Saray'da görüşmesinin planlandığını açıklarken, “Umuyoruz ki Suriye ABD'nin öncülük ettiği DEAŞ'e karşı kurulan uluslararası koalisyona katılacak" dedi.

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 22:23 Son Güncelleme: 01 Kasım 2025 22:31

