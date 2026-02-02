Tom Barrack’a yeni görev

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ekim 2025'te Irak Özel Temsilcisi olarak atanan Mark Savaya'nın görevden alındığı iddia edildi. Reuters'ta yer alan habere göre görevden alma kararında, Irak'ın eski Başbakanı Nuri el- Maliki'nin yeniden başbakan adayı olmasının engellenememesi etkili oldu. Trump yönetimi, Maliki'nin dönüşüne karşı çıkmıştı. Ajansa konuşan bazı kaynaklara göre, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Irak portföyünü devralması bekleniyor. ABD'li yetkililer, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.