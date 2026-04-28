Tom Barrack'tan Türkiye- Ermenistan paylaşımı: Ortak çalışma grubuna takdir! "Önemli bir dönüm noktası"
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Kars-Gümrü demir yolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu'nun toplantısının "önemli bir dönüm noktası" olduğunu belirtti. Tom Barrack, paylaşımında, "Türkiye ile Ermenistan'ın ekonomilerini ve halklarını yeniden birbirine yaklaştırmaya yönelik son adımlarını takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kars-Gümrü hattının bir asırdan uzun süre boyunca bölgeyi birbirine bağlayan kritik bir ticaret ve transit koridor olduğunu ancak bu hattan son trenin Temmuz 1993'te geçtiğini hatırlattı.
"SON ADIMLARINI TAKDİR EDİYORUM"
İki ülke arasında yaşanan gelişmenin, bölgesel bağlantısallık ve barış açısından "önemli bir dönüm noktası" olduğunu ifade eden Barrack, "Türkiye ile Ermenistan'ın ekonomilerini ve halklarını yeniden birbirine yaklaştırmaya yönelik son adımlarını takdir ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
TOPLANTI BUGÜN KARS'TA YAPILDI
Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci kapsamında varılan mutabakat çerçevesinde, Kars-Gümrü demir yolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu'nun toplantısı, bugün Kars'ta düzenlenmişti.