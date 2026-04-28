Tom Barrack'tan Türkiye- Ermenistan paylaşımı: Ortak çalışma grubuna takdir! "Önemli bir dönüm noktası"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kars-Gümrü hattının bir asırdan uzun süre boyunca bölgeyi birbirine bağlayan kritik bir ticaret ve transit koridor olduğunu ancak bu hattan son trenin Temmuz 1993'te geçtiğini hatırlattı.