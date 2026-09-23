Tom Barrack’tan Türkiye’ye övgü dolu sözler: Çok iyi bir dost olduk

ABD'nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, New York kentinde temaslarda bulunuyor.

Önemli açıklamalarda bulunan Tom Barrack, dün İran tarafıyla gerçekleştirilen görüşmeye değinerek, "Diyalog için atılan her adım, değerlendirilen her fırsat doğru yönde atılmış bir adımdır. (ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi) Steve Witkoff'un da bu konuda cesaretlendiğini düşünüyorum. Daha fazla görüşme gerçekleştiriyoruz ve bu hepimiz için yapılması gereken doğru şey. Türkiye, bu süreçte çok önemli bir rol oynadı. Benim tüm taraflarla çok iyi ilişkilerim var ve kültürü de iyi anlıyorum. Bu nedenle umutluyuz. Bu bir süreç, tek seferde sonuçlanacak bir mesele değil" dedi.





İran ile savaşı sonlandıracak bir anlaşma noktasındaki görüşleri sorulan Barrack, "İyimserim, çünkü iyimser olmak zorundayız. Başka bir seçeneğimiz yok. Bence kültürel farklılıklar söz konusu. Her iki tarafın da kendi açısından cesur bir duruş sergilediğini düşünüyorum. Şimdi yapmamız gereken, taraflar arasında bir uzlaşı zemini bulmak. Ancak herkesin hazır olduğunu düşünüyorum. Bölge hazır, Amerika hazır. Umarım İran tarafı da hazırdır" ifadelerini kullandı.