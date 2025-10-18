Tomahawklar için yeşil ışık yakmadı

ABD Başkanı Donald Trump dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Trump'la önceki gün bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Putin, Tomahawk füzelerinin Ukrayna'ya verilmemesi uyarısında bulunmuştu. Füzeler Zelenski görüşmesinin de gündemindeydi. Ancak bu kez füzelerin Kiev yönetimine verilmesine yeşil ışık yakmayan Trump, "Tomahawk füzeleri çok önemli. Biz de bu füzeleri istiyoruz. Ülkemizi korumak için ihtiyacımız olan şeyleri başkasına vermek istemiyoruz" dedi.