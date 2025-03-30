Tonga’da 7,1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Tonga yakınlarında 7,1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi ve Pasifik adası ülkesi için tsunami uyarısı verildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin pazartesi günü yerel saatle sabahın erken saatlerinde ana adanın yaklaşık 100 kilometre (62 mil) kuzeydoğusunda gerçekleştiğini bildirdi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, merkez üssünden 300 kilometre (185 mil) uzaklıktaki kıyılarda tehlikeli dalgaların oluşabileceğini belirten bir uyarı yayınladı.

Şu anda herhangi bir hasar bildirimi yapılmadı.

Tonga, Polinezya'da 171 adadan oluşan bir ülkedir. Nüfusu yaklaşık 100.000'dir ve nüfusun çoğunluğu Tongatapu ana adasında yaşamaktadır.

Avustralya'nın doğu kıyılarından 3.500 kilometreden (2.000 mil) fazla uzaklıktadır.