Tonga’da yanardağ patladı! Uydu görüntüleri paylaşıldı, birçok ülkeye tsunami uyarısı yapıldı

ADALARDA KÜÇÜK ÇAPLI SEL BASKINLARI OLDU

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC), Hawaii eyaleti için de tsunami uyarısı yayınlandığını bildirerek, eyalette yer alan tüm adaların Acil Durum Yönetimi tarafından gözlemlendiğini ve şu ana kadar bildirilen herhangi bir hasar olmadığını, adalarda sadece küçük çaplı sel baskınları meydana geldiğini ifade etti.

Şili İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisinden (ONEMI) yapılan açıklamada da, Şili Antarktikası ile Pasifik Okyanusu'nda bulunan San Felix Adası, Juan Fernandez Takımadaları ve Paskalya Adası için tsunami uyarısında bulundu.

PASİFİK'TE UYARILAR ART ARDA GELDİ

Pasifik Okyanusunun güneyinde bulunan Fiji'de de alarm verildi. Yetkililer halkı güçlü akıntılar ve tehlikeli dalgalar nedeniyle kıyı şeridinden uzak durmaları konusunda uyardı. Tsunami uyarısı yayınlayan hükümet, kıyı bölgelerindeki insanlar için tahliye merkezleri açtı.

Yanardağdan 2 bin kilometre uzaklıktaki Yeni Zelanda'da da Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı, bazı bölgelerinin "büyük bir volkanik patlamanın ardından kıyıda güçlü ve olağandışı akıntılar ile öngörülemeyen dalgalanmalara" maruz kalabileceğini belirterek halkı uyarıda bulundu.

ARALIK AYINDAKİ PATLAMADAN 7 KAT DAHA GÜÇLÜ

Dünkü patlamanın ardından Tonga Jeoloji Servisi (TGS) tarafından yapılan açıklamada, Tongalılara kapalı alanda kalmaları ve dışarıda maske takmaları yönünde uyarı yapılmıştı. Yetkililer, yanardağdaki patlamaların geçen yıl 20 Aralık'taki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtmişti.