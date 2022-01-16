Tonga’daki yanardağ patlaması sebebiyle Avustralya’da tsunami uyarısı!

UYARI AVUSTRALYA'NIN DOĞU KIYISINI KAPSIYOR

BOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da uyarının, Queensland, Yeni Güney Galler, Victoria ve Tazmanya eyaletleri, Lord Howe, Norfolk ve Macquarie Adaları'nın yanı sıra Avustralya'nın doğu kıyılarını kapsadığı belirtildi.