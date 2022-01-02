Tony Blair’e karşı 128 bin imza

İNGİLTERE
'NİN
eski Başbakanı Tony
Blair'e Kraliçesi 2.
Elizabeth tarafından
verilen şövalyelik unvanının
geri alınması
için imza kampanyası
başlatıldı. Blair'in,
her yıl İngiliz Kraliyet
Ailesi tarafından verilen
"Yeni Yıl Onur" listesi
kapsamında şövalyelik unvanına layık
görüldüğünün açıklanmasının ardından Angus Scott
, unvanın iptali için "change.
org" sitesinde imza kampanyası başlattı.
Scott, Blair'i İngiltere'ye "onarılamaz
zarar" vermekle suçladı. Kampanyaya,
128 binden fazla kişi katıldı.