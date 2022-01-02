Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Tony Blair’e karşı 128 bin imza
Giriş Tarihi: 3.1.2022

Tony Blair’e karşı 128 bin imza

Tony Blair’e karşı 128 bin imza
İNGİLTERE'NİN eski Başbakanı Tony Blair'e Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından verilen şövalyelik unvanının geri alınması için imza kampanyası başlatıldı. Blair'in, her yıl İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından verilen "Yeni Yıl Onur" listesi kapsamında şövalyelik unvanına layık görüldüğünün açıklanmasının ardından Angus Scott, unvanın iptali için "change. org" sitesinde imza kampanyası başlattı. Scott, Blair'i İngiltere'ye "onarılamaz zarar" vermekle suçladı. Kampanyaya, 128 binden fazla kişi katıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tony Blair’e karşı 128 bin imza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA