Topkapı Sarayı’nda gece ziyaretleri başladı

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı, yaz akşamlarında ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başladı. Gece ziyaretleri, 13 Haziran-13 Eylül tarihleri arasında cumartesi günü 20.30-22.30 saatlerinde gerçekleştirilecek. Topkapı Sarayı'nda yaz sezonunun özel uygulamalarından biri haline gelen gece ziyaretleri, bu yıl genişleyen güzergahıyla başladı. Karaağalar Koğuşu, Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı ile Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi de ilk kez gece rotasına dahil edildi. Müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924 yılından bu yana ilk gece ziyaretini 2024'te gerçekleştiren Topkapı Sarayı, uygulamayı bu yıl daha geniş bir güzergahla sürdürecek. Sarayın avluları, Harem-i Hümayun, Mukaddes Emanetler Dairesi, Hazine Sergisi ve terasları, gece ışıkları altında ziyaretçilere farklı bir müze deneyimi sunacak.





GECE ROTASI GENİŞLİYOR

BU yılki gece ziyaretlerinin en önemli yeniliği, yakın dönemde ziyarete açılan üç bölümün rotaya eklenmesi olacak. Harem-i Hümayun'da Karaağalar Koğuşu, Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı ile Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi gece turlarında görülebilecek. Yeni düzenleme, Topkapı Sarayı'nın restorasyon ve müzecilik çalışmalarında son dönemde ulaştığı aşamayı gece ziyaretleriyle de görünür hale getirecek. Böylece ziyaretçiler, sarayın tarihi mekanlarını genişleyen bir anlatı içinde deneyimleme imkanı bulacak.