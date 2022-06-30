Toplantıda dikkat çeken anlar! Japon gazeteciden Başkan Erdoğan’a: Selamünaleyküm

SURİYE OPERASYONU İLE İLGİLİ SORU YÖNELTTİ

Başkan Erdoğan, Japon gazetecinin kendisine yönelttiği, "Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonun uluslararası toplum tarafından olumlu karşılanıp karşılanmayacağına" ilişkin soruya ise, "Uluslararası camianın anlamayacağı bir operasyonu yapmayız.