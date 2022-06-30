Toplantıda dikkat çeken anlar! Japon gazeteciden Başkan Erdoğan’a: Selamünaleyküm

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sonrası IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Uluslararası basın kuruluşlarına mensup gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, Japonya merkezli NHK isimli televizyon kanalında görev yapan muhabir Yoshitaka Sano'nun sözleri damga vurgu.
SURİYE OPERASYONU İLE İLGİLİ SORU YÖNELTTİ
Başkan Erdoğan, Japon gazetecinin kendisine yönelttiği, "Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonun uluslararası toplum tarafından olumlu karşılanıp karşılanmayacağına" ilişkin soruya ise, "Uluslararası camianın anlamayacağı bir operasyonu yapmayız.
Uluslararası camianın anlayacağı dilden, onların anlayacağı operasyonları yaparız. Türkiye bu konuda ciddi tecrübelere sahiptir. Hiç endişe etmeyin." diyerek yanıt verdi.