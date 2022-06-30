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Giriş Tarihi: 30.6.2022 23:57 Son Güncelleme: 1.7.2022 00:40

Toplantıda dikkat çeken anlar! Japon gazeteciden Başkan Erdoğan'a: Selamünaleyküm

Toplantıda dikkat çeken anlar! Japon gazeteciden Başkan Erdoğan’a: Selamünaleyküm

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin kapanış oturumunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın toplantısına, Japon merkezli NHK isimli televizyon kanalında görev yapan muhabir Yoshitaka Sano'nun sözleri damga vurdu. Yoshitaka Sano, Başkan Erdoğan'a sorusunu yöneltmeden önce "Selamünaleyküm Cumhurbaşkanım" dedi. Erdoğan da kendisine "Aleykümselam" diyerek yanıt verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sonrası IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Uluslararası basın kuruluşlarına mensup gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, Japonya merkezli NHK isimli televizyon kanalında görev yapan muhabir Yoshitaka Sano'nun sözleri damga vurgu.

SÖZLERİNE "SELAMUNALEYKÜM CUMHURBAŞKANIM" DİYEREK BAŞLADI

Başkan Erdoğan'a soru yöneltmek için söz alan Sano, sözlerine "Selamünaleyküm Cumhurbaşkanım" diyerek başladı. Başkan Erdoğan da kendisine "Aleykümselam" diyerek yanıt verdi.

SURİYE OPERASYONU İLE İLGİLİ SORU YÖNELTTİ

Başkan Erdoğan, Japon gazetecinin kendisine yönelttiği, "Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonun uluslararası toplum tarafından olumlu karşılanıp karşılanmayacağına" ilişkin soruya ise, "Uluslararası camianın anlamayacağı bir operasyonu yapmayız.

Uluslararası camianın anlayacağı dilden, onların anlayacağı operasyonları yaparız. Türkiye bu konuda ciddi tecrübelere sahiptir. Hiç endişe etmeyin." diyerek yanıt verdi.

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Toplantıda dikkat çeken anlar! Japon gazeteciden Başkan Erdoğan'a: Selamünaleyküm
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