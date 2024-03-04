Toplu mezarı bombaladılar

İsrail'ın150 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 30 bin 534'e yükseldi. Katil İsrail ordusu 2 gün içinde Gazze'de insani yardım almaya çalışan 127 Filistinliyi öldürdü. İşgalci İsrail'e ait savaş uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği bir mezarlığı bombaladı. Öte yandan Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin gömüldüğü 130'dan fazla toplu mezar belgelediklerini bildirdi.Refah'taki Ebu Yusuf El Neccar Hastanesi'nde bir çocuk daha yetersiz beslenme ve yetersiz tıbbi bakım nedeniyle hayatını kaybetti. Yetersiz beslenmeden ölen çocukların sayısı 16'ya yükseldi. UNICEF'ten "Artık korktuğumuz çocuk ölümleri var ve savaş sona ermediği ve insani yardımın önündeki engeller çözülmediği sürece hızla artması muhtemel" uyarısı geldi. İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nde çocuklar, gıda bulamadıkları için yemek zorunda kaldıkları hayvan yemlerinden zehirleniyor. Tüm bunlara ek olarak Gazze'de 1 milyon bulaşıcı hastalık vakası tespit edildi.