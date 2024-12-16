‘Topraklarımızı PKK/YPG’den kurtaracağız’

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Tel Abyad ilçesindeki Rakkalı Arap aşiretleri, 2017'den bu yana terör örgütü PKK/YPG işgalindeki topraklarını kurtaracaklarını açıkladı. Rakkalı Arap aşiretlerinin temsilcileri, PKK/YPG'den kurtarılan Tel Abyad ilçesinde bir araya geldi. Tel Abyad Kabile ve Aşiret Meclisi Başkanı Ebu Uday Cerbu, yaptığı açıklamada, "Rakka halkımıza mesaj iletmek istiyorum: Rakkalı aşiretler olarak (PKK/ YPG) SDG saflarındaki Rakkalılardan örgütten hemen ayrılmalarını istiyoruz" dedi. Rakkalı aşiretlere mensup askeri komutanlardan Muhammed Ebu Hamza Madan da "(Rakka halkı) Yaşadığınız hüsranı ve SDG işgalinden kurtarılmayı beklediğinizi de biliyoruz. Size şunu belirtmek istiyoruz: Halkımızı ayrılıkçı terörist SDG ve zulmünden kurtaracağız" diye konuştu. Bölgedeki aşiretlerin önde gelen isimlerinden Muhammed Ebu Nur da "Kandilli katil çetelere ve halkımıza yönelik öldürme, kamu mallarını çalma, tutuklama ve kaos yaratma gibi işledikleri suçlara karşı, ortak duruş sergilediğimizi belirtmek istiyoruz" dedi.