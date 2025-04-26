Topyekûn ‘etnik temizlik’

Barbar İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde bombalar ve açlığı bir silah olarak kullanarak soykırım yapmaya devam ediyor. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 56 artarak 51 bin 495'e çıktı. İsrail'in yaklaşık iki aydır insani yardım girişine izin vermediği bölgede tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Yiyecek bir şey bulamayan Filistinliler açlıkla mücadele ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in yaklaşık 2 aydır insani yardım girişini engellediği Gazze'de çocukların "açlıktan öldüğünü" belirtti. Lazzarini, "Bu siyasi sebeplerden insan eliyle oluşturulmuş aç bırakmadır" dedi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da "Gazze'de korkunç ve ümitsiz bir ana ulaşıldığını" bildirmişti. Kanada Başbakanı Mark Carney ise gıdanın siyasi bir araç olarak kullanılamayacağını belirtti.

ACILAR DİNDİRİLEMİYOR

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'de saldırılara yeniden başlamasından bu yana yanık vakalarında artış yaşandığını kaydetti. Abluka nedeniyle 50 gündür Gazze'ye tıbbi malzeme girişi olmadığının belirtildiği açıklamada, MSF ekiplerinin temel ağrı kesicilerde bile ciddi sıkıntı yaşadığı ve hastaların acılarını dindirecek ilaçlardan mahrum kaldığı ifade edildi. MSF ekiplerinin Mayıs 2024'ten bu yana 1000'in üzerinde yanık hastasını ameliyat ettiği, bunların yüzde 70'inin çocuk olduğu ve bu çocukların çoğunluğunun ise 5 yaş altı olduğu kaydedildi.