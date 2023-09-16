Trafikte akılalmaz vahşet! Tartıştığı 15 yaşındaki kişiyi kilometrelerce sürükledi!

Avustralya polisi 19 yaşındaki bir sürücünün, tartıştığı 15 yaşındaki bir kişiyi kentin caddelerinde 2 km boyunca araçla sürüklediğini ve komaya soktuğunu duyurdu.

New South Wales eyaletinde gerçekleşen olayla ilgili polis, "Bir kişinin (15) gece boyunca Sydney'in batısında bir araba tarafından sürüklediği iddiasıyla bir adam (19) bugün mahkemeye çıkartılacak. Polise, olayın saat 19.00'dan kısa bir süre önce, 15 yaşındaki bir erkek çocuk ile o sırada arabasında bulunan 19 yaşındaki bir kişinin tartışmaya başlamasıyla geliştiği belirtildi.

Adam arabasıyla uzaklaşırken çocuğun, Sunnyholt ve Vardys caddelerinde araç tarafından sürüklendiği, ardından Vardys Caddesi'ndeki bir servis istasyonunun önünde araçtan düştüğü iddia ediliyor" açıklamasını yaptı. Yetkililer, çocuğun ciddi yaralandığını ve doktorlar tarafından komaya sokularak uyutulduğunu ifade etti. Polis, olayın gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelediğini belirtip araç kamerası görüntüleri olabilecek kişileri de kendilerine başvurmasını istedi.