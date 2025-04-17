Trajikomik Yunan hayali

Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısı Isparta'da konuşlu 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan tarafından duyurulan "Deniz Mekânsal Planlaması"nı uluslararası hukuka aykırı girişim olarak nitelendirerek, "Ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır'' dedi. Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın "Türkiye'ye 5 dakika içinde müdahale etmeye hazırız" şeklindeki tepki çeken sözleri sorulan kaynaklar, "Gerçekliğine kendilerinin dahi inanmadığı, kendilerini gülünç duruma düşüren açıklamalara cevap vermemizi beklemeyin'' sözleriyle yanıt verdi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye ile İsrail arasındaki "Çatışmasızlık Mekanizması" görüşmelerine dair "Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapılmıştır. Türkiye ve İsrail arasındaki 'çatışmasızlık mekanizması', bir 'normalleşme' değil, Suriye'deki askeri faaliyetlerin güvenli ve kontrollü bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve istenmeyen olayları önlemek için iki ülke arasında doğrudan bir çatışmayı engellemeyi amaçlayan bir iletişim ve koordinasyon yapısıdır'' ifadelerini kullandı.