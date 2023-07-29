Traore’den Afrikalı liderlere dilencilik suçlaması

St. Petersburg kentinde düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Sall ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı Traore arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Yönetime darbeyle gelen ve dünyanın en genç lideri olan 35 yaşındaki Traore, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl gönderme kararı dolayısıyla teşekkür etti ve bir sonraki zirvede artık Afrika'nın gıda konusunda kendi kendine yetecek konuma gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Traore, "Benim neslim şunu anlamıyor: Bu kadar zenginliğe sahip Afrika bugün nasıl olur da dünyanın en fakir kıtası oluyor? Ve neden Afrikalı liderler dilenmek için dünyayı dolaşıyor." ifadesini kullandı.