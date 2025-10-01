TRT muhabiri şehit edildi

TRT için Gazze'de görev yapan serbest gazeteci Yahia Barzaq, soykırımcı İsrail'in saldırısında şehit oldu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı, TRT adına dünyaya aktaran serbest gazeteci Yahia Barzaq, soykırımcıların hava saldırısında şehit düştü" ifadelerini kullandı. İşledikleri savaş suçlarına her gün bir yenisini ekleyen katil sürüsünün soykırım suçlarını gizleyemeyeceklerini ifade eden Duran, Barzaq'ın ailesi, sevenleri ve TRT Ailesi'ne başsağlığı dileğinde bulundu.