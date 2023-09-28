Trudeau, Nazi askeri alkışladığı için özür diledi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Nazi askerinin davet edilmesinin ve alkışlatılmasının tek sorumlusunun, dün istifa eden Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota olduğunu ancak bu olayın, tüm Parlamentoyu ve Kanada'yı utandıran bir yanlış olduğunu söyledi.

"Cuma günü orada bulunan hepimiz, bilmeden yapsak da ayağa kalkarak alkışladığımız için pişmanız." diyen Trudeau, olayın Holocaust'ta hayatını kaybeden milyonlarca insanın anısına büyük bir saygısızlık olduğunu belirtti.

Başbakan Trudeau, özrünü Parlamentoda da tekrar etti.