Trump, 12 milyar dolarlık ’kritik mineral rezervi’ girişimini duyurdu

Amerikan şirketlerinin yıllardır piyasa aksaklıkları sırasında kritik minerallerin tükenmesi riskiyle karşılaştığına işaret eden Trump, "Amerikan şirketlerinin ve çalışanlarının herhangi bir kıtlıktan zarar görmemesini sağlamak için Project Vault adıyla bilinecek bir girişimi başlatıyoruz" diye konuştu.

"SORUN YAŞATMAYACAĞIZ"

Trump, "Uzun zamandır ulusal savunma için stratejik petrol rezervimiz ve kritik mineraller stokumuz olduğu gibi, şimdi de Amerikan sanayisi için bu rezervi oluşturuyoruz, böylece herhangi bir sorun yaşamayacağız." ifadesini kullandı.

12 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞİM

Bu girişimin 10 milyar dolarlık ABD İhracat-İthalat Bankası finansmanı ile 2 milyar dolarlık özel sektör finansmanını bir araya getireceğini kaydeden Trump, Amerikan vergi mükelleflerinin projeyi başlatmak için kullanılan kredinin faizinden kar elde etmesini beklediklerini anlattı. Trump, hükümetin son bir yılda ABD'nin ihtiyaç duyduğu tüm kritik mineralleri ve nadir toprak elementlerini temin etmek için "olağanüstü" adımlar attığını belirterek, madencilik projelerine yatırım yaptıklarını ve federal izin süreçlerini hızlandırdıklarını anımsattı.