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  • Trump 12 ülkenin İsrail yerleşimleri kararını değerlendirdi: “Neden birdenbire şimdi gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum”

Trump 12 ülkenin İsrail yerleşimleri kararını değerlendirdi: “Neden birdenbire şimdi gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum”

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ve Fransa dahil 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararına ilişkin, değerlendirmede bulundu. Konu hakkında İsrail ile görüşeceğini dile getiren Trump, “Neler olup bittiğini anlıyorum ancak bunun neden birdenbire şimdi gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum." dedi.

Trump 12 ülkenin İsrail yerleşimleri kararını değerlendirdi: Neden birdenbire şimdi gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum
AA
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ABD Başkanı Trump, Washington'dan Texas'a giderken havalimanında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Trump, aralarında birçok Avrupa Birliği (AB) üyesinin de bulunduğu 12 ülkenin İsrail'e yönelik kararını değerlendirdi.

Trump 12 ülkenin İsrail yerleşimleri kararını değerlendirdi: Neden birdenbire şimdi gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum

Bu adıma ABD'nin katılıp katılmadığı ya da karşı olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Trump, "Bunu yeni gördüm, bu konuyu İsrail ile görüşeceğim ve ne düşündüklerini öğreneceğim. Neler olup bittiğini anlıyorum ancak bunun neden birdenbire şimdi gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Trump 12 ülkenin İsrail yerleşimleri kararını değerlendirdi: Neden birdenbire şimdi gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, dün yaptıkları ortak yazılı açıklamayla, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ürünlerin ticaretini yasaklama yönünde adım atacaklarını duyurmuştu.

#TRUMP

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