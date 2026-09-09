Trump 12 ülkenin İsrail yerleşimleri kararını değerlendirdi: “Neden birdenbire şimdi gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum”

Bu adıma ABD'nin katılıp katılmadığı ya da karşı olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Trump, "Bunu yeni gördüm, bu konuyu İsrail ile görüşeceğim ve ne düşündüklerini öğreneceğim. Neler olup bittiğini anlıyorum ancak bunun neden birdenbire şimdi gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.