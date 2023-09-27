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Haberler Dünya Haberleri Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Milley'a şok suçlama: Cezası ölüm olurdu
Giriş Tarihi: 27.9.2023 00:44 Son Güncelleme: 27.9.2023 00:45

Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Milley'a şok suçlama: Cezası ölüm olurdu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, bu ay sonu emekliye ayrılacak ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’in ölüm cezasını hak edecek bir iş yaptığını öne sürdü. Trump, "Çin ile ABD arasında bir savaş bu hain eylemin sonucu olabilirdi" diyerek Milley'e yönelik eleştirisini dile getirdi.

AA
Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Milley’a şok suçlama: Cezası ölüm olurdu

Donald Trump, sosyal medya platformundan Milley'in, başkanlığının son ayında kendisinin bilgisi dışında Çinli mevkidaşı ile görüşmesini eleştirdi.

Medyada çıkan haberlere göre, Milley'in "kendisinin arkasından iş çevirerek" Çin'i ABD Başkanı'nın düşünceleri hakkında bilgilendirdiğini belirten Trump, "Bu o kadar korkunç bir eylem ki geçmişte cezası ölüm olurdu" ifadesini paylaştı.

Trump, "Çin ile ABD arasında bir savaş bu hain eylemin sonucu olabilirdi" diyerek Milley'e yönelik eleştirisini dile getirdi.

Orgeneral Milley, Eylül 2021'de Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ne verdiği ifadede, Çinli yetkililere Trump'ın başkan olarak son haftalarında Çin'e saldırmayı planlamadığını açıkça söylediğini kaydetmişti.

Milley, Çin ile ABD ilişkileri üzerine, "O dönemdeki görevim gerilimi azaltmaktı. Mesajım tutarlıydı: Sakin olun, istikrarlı kalın ve gerilimi azaltın. Size saldırmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Milley'a şok suçlama: Cezası ölüm olurdu
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