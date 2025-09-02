Trump, ABD Uzay Komutanlığı karargahını Alabama’ya taşıma kararı aldı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Joe Biden döneminde Colorado'ya taşınan Uzay Komutanlığı ile ilgili kararını duyurdu.

Trump, ABD Uzay Komutanlığı karargahının bulunması gereken yerin Alabama'nın Huntsville kenti olduğunu ve yeniden buraya taşıyacaklarını söyledi.

"SİYASİ KARARLA COLORADO'YA TAŞINDI"

ABD Başkanı, "Roket Kenti" diye söz ettiği Huntsville'in Uzay Komutanlığı için başından beri en doğru yer olduğunu ve bu yüzden 2019'da Komutanlığı yeniden kurarken Huntsville'i seçtiğini anlattı.

Biden'ın siyasi kararla Komutanlığı Demokratların kontrolündeki Colorado'ya taşıdığını savunan Trump, karargahı yeniden Alabama'ya taşıyarak doğru şeyi yaptıklarını ifade etti.

YENİ KARARGAH BİNASININ ADI "DONALD J. TRUMP UZAY KOMUTA MERKEZİ" OLACAK

Öte yandan Alabama'nın Cumhuriyetçi Senatörü Tommy Tuberville, Huntsville'de inşa edilecek yeni karargah binasına "Donald J. Trump Uzay Komuta Merkezi" adının verileceğini belirtti.

ABD Uzay Komutanlığı, 1980'lerde ülke ordusunun çok sayıda uydusunu denetlemek ve diğer üst düzey karargahlarla koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulmuştu.

2002 yılında Nebraska'daki Offutt Hava Üssü'ndeki ABD Stratejik Komutanlığı ile birleştirilen komuta merkezi, 2019 yılında Trump yönetimi altında yeniden ayrı olarak aktive edilmişti.

ABD Hava Kuvvetleri, 2021 yılında Komutanlığın karargahı için Redstone Arsenal ve NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nin de bulunduğu Huntsville'i tercih ettiğini açıklamış ancak 2023 yılında Biden yönetimi, karargahın Colorado'da kalmasına karar vermişti.