Trump: ABD'nin 'Altın Kubbe'si olacak
ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth açıklamalarda bulundu. Donald Trump "Altın Kubbe" ismindeki hava savunma sistemini tanıttı.
ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth açıklamalarda bulundu. Donald Trump "Altın Kubbe" ismindeki hava savunma sistemini tanıttı.
Trump, söz konusu sistemin füze saldırılarına karşı koruma sağlayacağını bildirirken; balistik, hipersonik ve seyir füzeleri dâhil her türlü saldırıya karşı gelebileceğini ifade etti. Trump, sistemin görev süresi dolana kadar envantere katılması gerektiğini dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
ALTIN KUBBE YÜZDE 100 KORUYACAK
ABD'nin altın kubbesi olacak. Yeni savunma sistemi yapıyoruz. Yeni sistemimiz halihazırdaki sisteme entegre olabilir. Altın kubbe dünyanın neresinden atılırsa atılsın tüm füzeleri durdurabilecek. İsrail'deki demir kubbeden daha iyisini yapacağız. Yeni bir yasa tasarımız var. Hipersonik füzeleri vurabileceğiz.
KUSURSUZA EN YAKIN SİTEM
Altın kubbe yüzde 100 koruyacak. Füzelerimiz var ancak toplu bir sistem yok. Ancak elimizdeki güçlü silahlarımız var ama savunmada böyle bir aracımız yok. Buna benzer bir şey dünyada yok, kimse üretemez de. Bu sistem kusursuza en yakın sistem. Kanada ile birlikte çalışacağız. İsrail'e yardım etmeye devam ediyoruz ama demir kubbesi olmasa 5 bin füze atıldığı takdirde İsrail gibi bir ülke olmayacağını düşünüyoruz.
Putin'le Rusların savunma sistemi hakkında konuşmadık. Üretim süreci yıllar sürecek. Şu anda 25 milyar dolarla başlıyoruz. 2.5 yıl içinde bitmesini bekliyoruz.