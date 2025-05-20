Trump: ABD’nin ’Altın Kubbe’si olacak

KUSURSUZA EN YAKIN SİTEM

Altın kubbe yüzde 100 koruyacak. Füzelerimiz var ancak toplu bir sistem yok. Ancak elimizdeki güçlü silahlarımız var ama savunmada böyle bir aracımız yok. Buna benzer bir şey dünyada yok, kimse üretemez de. Bu sistem kusursuza en yakın sistem. Kanada ile birlikte çalışacağız. İsrail'e yardım etmeye devam ediyoruz ama demir kubbesi olmasa 5 bin füze atıldığı takdirde İsrail gibi bir ülke olmayacağını düşünüyoruz.

Putin'le Rusların savunma sistemi hakkında konuşmadık. Üretim süreci yıllar sürecek. Şu anda 25 milyar dolarla başlıyoruz. 2.5 yıl içinde bitmesini bekliyoruz.