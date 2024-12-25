Trump açıkladı: Kuzey Amerika’nın en yüksek dağının adı değişecek

McKinley'nin siyasi ve ekonomik başarılarının ülke için çok önemli olduğunu kaydeden Trump, bu sebeple eski başkanın anısına söz konusu dağın adını orijinal haline çevireceğini kaydetti.

Obama, Alaska yerlilerinin kullandığı Denali ismini onurlandırmak amacıyla McKinley Dağı'nın ismini 2015'te resmen Denali Dağı olarak değiştirmişti.