Trump, Aliyev ve Paşinyan aynı masada: Üçlü zirvenin ayrıntıları ortaya çıktı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Washington'da bir araya gelecek. Görüşmeye ABD Başkanı Donald Trump da katılacak. İşte detaylar.
Ermenistan hükümeti, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 7-8 Ağustos'ta ABD'yi ziyaret edeceğini doğruladı.
Paşinyan'ın ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile görüşeceği kaydedilen açıklamada, Ermenistan Başbakanının ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Trump'ın da katılacağı üçlü bir görüşme gerçekleştireceği aktarıldı.
Paşinyan-Trump görüşmesinin ABD-Ermenistan stratejik ortaklığını derinleştireceği aktarılan açıklamada, 3'lü görüşmenin gündeminde ise bölgesel barış, refah ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi konularının olduğu kaydedildi.
GÖRÜŞMENİN TARİHİ BELLİ OLDU
Ermenistan basını, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin ortak açıklamasının beklendiğine de vurgu yaparak, görüşmenin 8 Kasım Cuma günü yerel saatle 16.00 (TSİ. 23.00) sıralarında yapılmasının planlandığını yazdı.