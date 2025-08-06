Trump, Aliyev ve Paşinyan aynı masada: Üçlü zirvenin ayrıntıları ortaya çıktı

Ermenistan hükümeti, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 7-8 Ağustos'ta ABD'yi ziyaret edeceğini doğruladı.

Paşinyan'ın ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile görüşeceği kaydedilen açıklamada, Ermenistan Başbakanının ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Trump'ın da katılacağı üçlü bir görüşme gerçekleştireceği aktarıldı.

Paşinyan-Trump görüşmesinin ABD-Ermenistan stratejik ortaklığını derinleştireceği aktarılan açıklamada, 3'lü görüşmenin gündeminde ise bölgesel barış, refah ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi konularının olduğu kaydedildi.