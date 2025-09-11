Trump, Amerika’ya saldırılması durumunda sert tehditlerde bulundu: Sizi avlayıp, bulacağız”

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılabilecek olası saldırı durumunda açık ve sert bir tehditte bulundu. Trump, yaptığı açıklamada, "Eğer ABD'ye saldırırsanız sizi avlayıp, bulacağız, sizi merhamet göstermeden ezeceğiz ve tartışmasız bir şekilde galip geleceğiz" dedi.

Ayrıntılar Geliyor...