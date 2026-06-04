Trump, Ankara’daki NATO Zirvesi’ne katılacak
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacağını bildirdi. Rubio, "Başkan, NATO Devlet Başkanları Toplantısı'na bizzat katılacak. Zirvenin, NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum" dedi. ABD Dışişleri Bakanı, "Ankara'da açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler olduğunu" da söyledi. Rubio, NATO'nun "önemli değişikliklere" ihtiyacı olduğunu kaydetti.