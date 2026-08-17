Trump: Anlaşma cesur bir adım, ınanılmaz
ABD Başkanı Donald Trump, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na destek verdi. Trump, sosyal medya paylaşımında, "Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın anlaşmayı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum" ifadesini kullandı. Anlaşmanın Ortadoğu'nun bir araya geldiğini, ülkelerin kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini gösterdiğini belirten Trump, şunları kaydetti: "Söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım. İnanılmaz."