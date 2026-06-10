Trump anlaşma diyor İsrail saldırıyor

İsrail siyonist yönetimi, İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattıkları kirli savaşın devam etmesi için bir kez daha tüm kirli oyunlara başvuruyor. ABD Başkanı Donald Trump dün yine İran ile anlaşmaya çok yakın olduklarını dile getirdi. Trump, İran ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek olası anlaşmanın 2 veya 3 gün içinde imzalanabileceğini bildirdi. Trump, İran ile İsrail'in 1 hafta boyunca birbirlerine saldırmama konusunda anlaştığını öne sürdü. Trump'ın açıklamalarına karşılık İsrail'den ise farklı adımlar gelmeye devam ediyor. İran yönetimi önceki gün yaptığı açıklamada nihai anlaşmanın sağlanması için İsrail'in Lübnan'a saldırmaması gerektiğini dile getirmişti. Buna karşılık İsrail dün de Lübnan'da en az 15 kişiyi daha öldürdü. Özellikle Tyre bölgesinde binlerce Lübnanlı yine evlerini terk etmek zorunda kaldı.

37 KEZ TEKRARLADI

ABD basını ise bir yandan İsrail'in Washington yönetimini dikkate almadığına vurgu yaparken diğer taraftan da Trump'ın birçok kez "anlaşmaya yakınız" dediğini belirtiyor. Trump, İran ile anlaşmanın yakın olduğunu veya Tahran'ın anlaşma yapmak için sabırsızlandığını savaşın başlamasından bu yana en az 37 kez söyledi. Nisan ayında iki hafta içinde tamamlanacağını duyurduğu kalıcı anlaşma, hâlâ sonuçlandırılamadı.

'ÇOCUKLARINI KAÇIRALIM'

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hizbullah'a karşı psikolojik harp taktiği olarak Lübnanlı kadın ve çocukların kaçırılıp hapsedilmesini talep etti.

ABD HELİKOPTERİ HÜRMÜZ'DE DÜŞTÜ

ABD ordusuna ait Apache tipi helikopterin Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü, 2 pilotun kurtulduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen ABD'ye ait Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir" açıklamasını yaptı.