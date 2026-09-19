Trump anlaşmayı duyurdu: Grönland’da kalıcı kontrol ABD’nin!

"ÖNCEKİ BAŞKANLAR HİÇBİR ŞEY YAPAMADI"



Trump, "Önceki ABD Başkanları, 100 yılı aşkın süredir Grönland'ın stratejik öneminin farkındaydı ancak hiçbiri bu konuda bir şey yapamadı. Bu son derece önemli durumu kalıcı ve kesin bir şekilde çözüme kavuşturan başkan olmaktan gurur duyuyorum. Bu, bir 'Sonsuz Yaşam' anlaşmasıdır; herhangi bir sona erme tarihi bulunmamaktadır. Gerçekleşen gelişmeden büyük onur ve gurur duyuyoruz, bugün üzerinde anlaşmaya varılan her şey Amerikan halkı tarafından daima değerli görülecektir" dedi.