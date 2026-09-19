Trump anlaşmayı duyurdu: Grönland'da kalıcı kontrol ABD'nin!
ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka ve Grönland ile güvenlik ve tüm ihtiyaçlar konusunda ABD'ye kalıcı kontrol sağlayan ve Washington'ın birçok endişesini tamamen gideren bir anlaşma imzalandığını duyurarak, "Grönland’ın uygun bir bölgesinde geniş bir askeri varlık oluşturma sürecine derhal başlayacağız. Bundan böyle hiçbir ABD hasmı, yazılı onayımız olmadan Grönland’da üs kuramayacak, askeri varlık bulunduramayacak veya Grönland’da hassas yatırımlar yapamayacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ile Danimarka ve Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland arasındaki ilişkilere ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkeler arasında güvenlik alanında anlaşmaya varıldığını bildirerek, "ABD'nin Danimarka Krallığı ve Grönland ile, ABD'ye Grönland'daki güvenlik ve diğer tüm ihtiyaçlar konusunda kalıcı kontrol sağlayan ve ABD'nin birçok endişesini tamamen gideren bir anlaşma imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.
"SONSUZA KADAR SAHİP OLMA YETKİSİ.."
Söz konusu anlaşmanın ABD'ye herhangi bir maliyeti olmayacağının altını çizen Trump, "Talimatım doğrultusunda, ABD ve Grönland'ın güvenliğini sağlamak savunmak amacıyla, Grönland'da gerekli olan her şeyi yapabilme yetkisine sonsuza kadar sahip olmasını güvence altına almak için Danimarka ve Grönland temsilcileriyle birlikte çalıştık. Bundan böyle hiçbir ABD hasmı, açık yazılı onayımız olmadan Grönland'da üs kuramayacak, askeri varlık bulunduramayacak veya Grönland'da hassas yatırımlar yapamayacak" ifadelerini kullandı.