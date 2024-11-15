Trump aşı karşıtı Kennedy Jr.’ı sağlık bakanı seçti

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, yeni dönem için oluşturacağı kabineyle ilgili dikkat çeken atamalar duyurmaya devam ediyor. Trump, Sağlık Bakanlığına, aşı karşıtı olarak bilinen Robert F. Kennedy Jr.'ı aday gösterdiğini açıkladı. Amerikalıların uzun zamandır sağlık konusunda "aldatma, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon yapan endüstriyel gıda kompleksi ve ilaç şirketleri tarafından ezildiğini" belirten Trump, Kennedy'nin bu sorunları çözeceğine olan inancını vurguladı. Trump ayrıca, avukatları Todd Blanche, Emil Bove ve John Sauer'i Adalet Bakanlığı'nda üst düzey görevlere getireceğini duyurdu. Blanche ve Bove, "sus payı" davasında Trump'ı savunmuş, Sauer ise, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 seçimlerine müdahale iddiaları davasında, Trump'ın avukatlığını yapmış ve "başkanın bazı konularda dokunulmazlığı olduğu" yönünde karar çıkmasında rol oynamıştı.