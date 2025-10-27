Trump Asya turunun ikinci ayağında

Trump'ı taşıyan ABD Başkanlık uçağı Air Force One, yerel saat ile 17.00 sıralarında Tokyo 'daki Haneda Havalimanı'na indi. Burada kendisini bekleyen helikopterle havalimanından ayrılan Trump, İmparator Naruhito ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump , Malezya'daki diplomatik temaslarını tamamladıktan sonra, Asya turunun ikinci ayağı olan Japonya 'ya geldi.

Yarın Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile görüşecek olan Trump'ın, ayrıca Tokyo yakınlarındaki ABD'ye ait Yokosuka Askeri Üssü'nü ziyaret etmesi, ABD'ye ait bir uçak gemisinde konuşma yapması ve ardından Tokyo'da iş dünyası liderleriyle akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Söz konusu ziyaret, Trump'ın 2'nci görev döneminde Japonya'ya yaptığı ilk ziyaret olması ve yeni Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin göreve başlamasının hemen ardından gerçekleşmesi nedeniyle önem taşıyor.