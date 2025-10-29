Trump Asya turunun üçüncü ayağında: Kuzey Kore lideri ile görüşmeyeceğim

Trump'ı taşıyan uçak yerel saatle 11.30 sıralarında Busan'daki Gimhae Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve ABD Büyükelçisi Kang Kyung-hwa tarafından askeri törenle karşılanan Trump için bir devlet başkanına gösterilen en yüksek nezaket seviyesi olan 21 pare top atışı yapıldı.

Marine One helikopteri ile buradan ayrılan Trump, daha sonra Gyeongju şehrinde Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung tarafından karşılandı. Gyeongju Ulusal Müzesi'nde ziyaretçi defterini imzalayan Trump'a, Güney Kore'nin en yüksek devlet onuru olan "Mugunghwa Büyük Nişanı" takdim edildi. Trump'a ayrıca ülke tarihinde önemli bir yeri bulunan Cheonmachong altın tacının bir replikası verildi.

ABD BAŞKANI'NA KORE BARIŞINI SAĞLAMA ÇAĞRISI

Trump ve Lee, törenin ardından gerçekleştirecekleri ikili görüşmeye geçti. Güney Kore lideri Lee görüşmede, Trump'ın Güney Kore'ye 2'nci devlet ziyaretini yapan ilk yabancı lider ve en yüksek devlet onuru olan "Mugunghwa Büyük Nişanı"nı alan ilk ABD başkanı olduğuna dikkat çekerek, "Yani toplantımız oldukça anlamlı" dedi. Trump'ın göreve başlamasından bu yana birçok savaşı sona erdirdiğini ve barışa katkı sağladığını söyleyen Lee, "Şüphesiz ki siz bir barış elçisisiniz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan savaşlara ve ölümlere rağmen Trump'ın dünyanın birçok bölgesine barış getirdiğini aktaran Lee, "Umarım barışı sağlama konusundaki becerileriniz Kore Yarımadası'nda da işe yarar ve böylece buraya da barış getirebiliriz. Eğer bu gerçekleşirse insanlık tarihine adınız kalıcı olarak yazılacaktır. Ayrıca Kore halkı da bunu büyük bir memnuniyetle karşılayacaktır" dedi. Kore Yarımadası'nda barışın uzun süredir arzulanan bir hedef olduğunun altını çizen Lee, "Defalarca söylediğim gibi siz mükemmel bir barış yapıcısınız. Eğer bize yardım edebilir ve Kore Yarımadası'nda barışı tesis edebilirseniz, biz de sizi yarımadada bir barış elçisi olarak destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.