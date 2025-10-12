Trump: Ateşkes kalıcı olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği toplantıda Gazze gündemine ilişkin "Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum, herkes savaştan yoruldu" ifadelerini kullandı. Trump, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin yarın Mısır'da düzenlenecek törene ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, "Sanırım (pazartesi) erken saatlerde Knesset'te konuşma yapacağım, sonra da Mısır'a gideceğim. Ayrıca dünyanın dört bir yanından birçok lider davet edildi" diye konuştu. Gazze'de uygulanmaya başlayan ateşkesin sadece İsrail ve Filistin için değil tüm bölge ülkeleri ve dünya için "iyi bir şey" olduğunu vurgulayan Trump, "Bu, Gazze'nin ötesinde bir şey. Gazze çok önemli ama bu Gazze'nin ötesinde bir şey. Bu Ortadoğu'da barış demek, bu çok güzel bir şey" şeklinde konuştu.

BÖLGE BARIŞI VURGUSU

Trump, ateşkesin devam edeceğinden emin olup olmadığı yönündeki soruya yanıt vererek, "Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum. Herkes savaştan yoruldu. Unutmayın, 7 Ekim korkunç bir gündü, 1200 kişi öldü ama Hamas da 58 bin kişi kaybetti. Bu büyük bir intikamdı. İnsanlar bunu anlıyor. Bence herkes savaştan yoruldu" ifadelerini kullandı. İran ve Rusya gibi ülkelerin de Hamas-İsrail ateşkes sürecine pozitif katkı verdiklerini görmekten çok mutlu olduğunu dile getiren Trump, bu durumdan dolayı bölge barışı için umutlu olduklarını aktardı. Trump, Gazze'nin yeniden inşa sürecinde bölgedeki bazı Arap ülkelerini işaret ederek, isim vermeden bu ülkelerin Gazze'nin inşa sürecinde sorumluluk almaya hazır olduklarını ima etti. Axios'un aktardığına göre zirveye; Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Katar, BAE, Ürdün, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya'dan liderler veya dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor.

WİTKOFF GAZZE'DE DENETİM YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, Gazze Şeridi'ni ziyaret ederek ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail ordusunun "sarı hat" gerisine çekilip çekilmediğini denetlediği bildirildi. Cooper, CENTCOM önderliğinde Gazze'de kurulacak "çatışma sonrası istikrarı desteklemek üzere faaliyetleri koordine edecek bir Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nde (CMCC)" ABD askerlerinin yer almayacağını bildirdi.

TRUMP YARIN MISIR'DA

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Şarm eş-Şeyh kentinde gerçekleştirilecek Gazze konulu zirveye ilişkin düzenlemeleri ele aldı. Bakanlar ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi eşbaşkanlığında 13 Ekim'de gerçekleştirilecek Gazze konulu zirvenin düzenlemelerinin ayrıntılarını görüştü. Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmanın 72 saatlik ilk aşaması yarın dolacak. Hamas'ın yaşayan 20 rehineyi serbest bırakması gerekiyor.