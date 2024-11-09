Trump Avrupa’daki aşırı sağın etkisini artıracak

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın ikinci kez başkan seçilmesi Avrupa'daki aşırı sağ için olumlu etki yaratabilir. Euronews'ün haberine göre, Avrupa'nın aşırı sağcı liderleri açısından Trump'ın kazanması, fikirleri ve söylemleri açısından bir puan daha anlamına geliyor. Avrupa'daki bu partiler, Amerikalı milyarderle göçmen karşıtlığı, ekonomideki kötü gidişat algısı, seçkinlerin dışlanması ve uluslararası kurumların küçümsenmesi noktasında aynı fikirde. Analisti Javier Carbonell, söz konusu durumun bu partilerin gücünü artıracağını ifade etti.