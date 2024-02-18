Trump ayakkabı ve parfüm satışına başladı

ABD'de başkanlık seçimlerinin önde gelen ismi olan Eski Başkan Donald Trump, kampanyasını finanse etmek için dikkat çeken bir yola başvurdu. Trump, geçtiğimiz günlerde dolandırıcılık davasında yaklaşık 355 milyon dolar ceza almasından hemen sonra kameralar karşısına geçip yeni ayakkabı markasını tanıttı. Trump, Philadelphia'daki bir etkinlikte elindeki "Asla Boyun Eğme" isimli ayakkabıyı gösterdi. Altın renginde ve üzerinde ABD bayrağı olan ayakkabıların fiyatı 399 dolar olarak açıklandı. Trump ayrıca Victory47 ismiyle 99 dolara satılan bir de parfüm çıkardı.