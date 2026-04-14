‘Trump azledilsin’ sesleri yükseliyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo arasındaki söz düellosu yeni bir boyut kazandı. Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen bir Papa istemiyorum" dedi. Papa 14. Leo ise Trump ve yönetiminden korkmadığını belirterek, "Savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim" dedi. "Bazı insanların yaptığı gibi İncil'in istismar edilebileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullanan Papa, ABD Başkanı'nın mesajına atıf yaparak, bu mesajı okuyan insanların kendi sonuçlarını çıkarabileceklerini düşündüğünü kaydetti. Trump ise konuyla ilgili sorulara "Özür dileyecek bir şey yok" karşılığını verdi.

'KIYAMETİ GETİRECEĞİZ'

Öte yandan Trump'ın, Truth Social hesabından paylaşılan Hz. İsa'ya benzediği görselinde, hasta bir insana şifa verdiği görüldü. Görselde kendisine dua eden ve hayranlıkla bakan kişilerin arasında resmedilen Trump, hasta yatağındaki kişiyi iyileştiriyormuş gibi tasvir ediliyor. Geçtiğimiz günlerde de ABD'de siyonist Hıristiyanlar olarak bilinen Evanjelik papazlar, Trump'ı Hz. İsa'ya benzetmişti. ABD'de bir sivil toplum kuruluşuna yapılan şikâyetlerde de bazı ABD'li komutanlar tarafından askerlere, ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırılarıyla "İncil'deki kıyamet gününü" yaşatmayı amaçladığının söylendiği iddia edilmişti. Eski CIA Direktörü John Brennan ise Trump'ın görevden alınması çağrılarına katılarak, başkanın göreve uygun olmadığı gerekçesiyle azledilmesi gerektiğini savundu. Brennan, ABD Anayasası'ndaki 25. Değişiklik'in "adeta Trump için yazıldığını" öne sürdü. NBC News verilerine göre, Kongre'de 70'ten fazla Demokrat temsilci söz konusu maddenin uygulanması çağrısında bulundu.