Trump başkentte kontrolü sıkılaştırıyor: Washington polisinin başına federal isim getirildi

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Washington DC'de uygulanan federal kontrolün 30 gün süresi bulunuyor. Bu uygulamanın sürdürülebilmesi için Kongre onayı gerekiyor.

Bondi ayrıca, Metropolitan Polis Departmanının herhangi bir karar almadan önce Cole'dan onay alması gerektiğini bildirdi.

WASHİNGTON'DA "KAMU GÜVENLİĞİ ACİL DURUMU"

Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı, bu amaçla Washington DC Özerklik Yasası'nın 740. maddesini devreye soktuğunu ve bu yasaya dayanarak güçlü tedbirler aldıklarını ifade ederek, "Washington'da kanun ve düzeni ve kamu güvenliğini yeniden tesis etmek için Ulusal Muhafızları görevlendiriyorum ve onların görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız. Gerekirse orduyu da buraya getireceğim." diye konuşmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise dün 800 Ulusal Muhafız'ın tamamının kentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı. Açıklamada, bu askerlerin silahlı olmadığı ve gözaltına alma gibi kolluk görevleri üstlenmeyeceği belirtilmiş, gerekmesi halinde askerlerin kolluk görevi de yapacak hazırlığa sahip olduğu kaydedilmişti.